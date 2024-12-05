Eskişehir’de, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası çerçevesinde ‘Suda boğulma vakası tatbikatı’ düzenlendi. Vatandaşlar tatbikatı meraklı gözlerle izledi.

1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası çerçevesinde Eskişehir’de tatbikat düzenlendi. Porsuk Çayı Köprübaşı mevkiinde yapılan suda boğulma vakası tatbikatında, bot ile sudan manken çıkartılarak tedavi altına alınması canlandırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katıldığı tatbikat, gerçeğini aratmayan bir senaryoyla hayata geçirildi. Vatandaşlar, tatbikatı meraklı gözlerle takip etti.