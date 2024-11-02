Eskişehir’de şebeke suyu bakiyesinin yüklendiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) idaresindeki su yükleme noktalarının bozulması vatandaşları susuz bırakıp mağdur ederken, sorunun kent genelinde birçok noktada olduğu iddia edildi.

Eskişehir genelinde, şebeke suyu bakiyesinin yüklendiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün idaresindeki su yükleme noktalarındaki sistem arızası vatandaşları mağdur etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yanında ve Emek Mahallesi’nde bulunan su yükleme noktalarına bakiye yüklemeye gelen vatandaşların, kent genelinde yaşanan arızadan dolayı su bakiyesi yükleyemediği görüldü. Mağdur olan vatandaşlar, evde susuz kaldıklarını dile getirdi. Bu tarz arızaların zaman zaman olduğuna değinen vatandaşlar durumdan mustarip olduklarını söyledi.

"Sumatikleri denedim hiçbiri çalışmıyor"

Emek Mahallesi’nde su yükleme noktasında kartına bakiye yükleyemeyen Mustafa Zülfikar, "Sumatiklerinin hiçbiri çalışmıyor. Evde suyumuz bitti, çalışan bir sumatik bulacağız" dedi.

Su yükleme noktasında mağdur olan bir başka vatandaş Mikail Çakır ise, "Sumatiklerini denedim hiçbiri çalışmıyor. Başka nerede olduğunu bilmiyorum. 200 liralık su yükleyecektim, yükleyemiyorum. Ara sıra böyle şeyler oluyor” ifadelilerini kullandı.

“Hemşehrilerimiz çağdışı bu uygulamaları hak etmiyor”

Eskişehir AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaşanan arızaya istinaden şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir halkı, belediyecilik hizmetlerinde çağın gereklerine uygun, modern bir yapı beklerken, ESKİ’nin büyük çaplı sistem arızası nedeniyle su yükleme cihazlarının devre dışı kalması, kurumun liyakatsiz yapısının açık bir kanıtıdır. Vatandaşlarımızı su gibi temel bir ihtiyaç için ALO 185 hattına mahkûm eden bu durum, belediyenin dijitalleşme ve teknolojiden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Hemşehrilerimiz çağdışı bu uygulamaları hak etmiyor. CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni, modern teknolojiye ve dijital çözümlere duyarsız kalmaktan vazgeçmeye, şehrimizi; liyakatli, adil ve şeffaf bir kadroyla yönetmeye davet ediyoruz.”