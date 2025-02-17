Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 30 bin 247 araç ve sürücü kontrol edilirken, 9 bin 693 adet trafik cezası yazıldı.

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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Şubat 2025 tarihleri arasında kent genelinde trafik denetimi yapıldı. Ekiplerin toplam 30 bin 247 araç ve sürücüyü denetlediği çalışmalarda; 2 bin 937 yük taşımacılığı, 551 yolcu taşımacılığı, 3 bin 381 alkol denetimi, 998 adet motosiklet, 8 bin 324 emniyet kemeri ve 14 bin 56 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; 9 bin 693 adet trafik cezası yazılırken, 311 araç trafikten men edildi ve 107 sürücü belgesine el konuldu. Çalışmalar sırasında ayrıca, 53 yaralanmalı ve 51 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.

Kaynak: iha