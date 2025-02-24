3 araca çarpan alkollü sürücü: "Ben kullanmıyordum, dayım kullanıyordu" 3 araca çarpan alkollü sürücü: "Ben kullanmıyordum, dayım kullanıyordu"

Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde toplam 26 bin 279 araç denetlenirken, 8 bin 797 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimleri yapıldı. Kent genelinde 17-24 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde; 2 bin 21 yük taşımacılığı, 781 yolcu taşımacılığı, 2 bin 202 alkol denetimi, 862 adet motosiklet, 6 bin 285 emniyet kemeri ve 14 bin 128 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Ekiplerce toplam 26 bin 279 araç ve sürücü denetlenirken, 8 bin 798 trafik cezası kesilip, 221 araç trafikten men edildi ve 60 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında ekiplerce 45 yaralanmalı ve 57 maddi hasarlı trafik kazasına müdahalede bulunuldu.

Kaynak: İHA