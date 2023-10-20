Eskişehir’de polis ekiplerince son 1 ayda yapılan 18 operasyonda, kaçak yollardan temin edilen 5 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devletin vergi kaybının önlenmesi, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik son 1 ayda 18 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan, 1 milyon dal boş makaron, 250 bin dal sarılmış sigara, 21 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 400 adet cinsel içerikli ürün, 510 kilogram gümrük kaçağı tütün, 330 adet elektronik sigara, 150 litre kaçak/sahte alkol, 56 adet gümrük kaçağı matkap, 30 kilogram kaçak nargile tütünü, 32 adet kaçak cep telefonu, 6 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 21 şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.