Kar yağışına hasret kalınan Eskişehir’de sabah saatlerinde oluşan kırağıdan dolayı araçların camları buzla kaplanırken, vatandaşlar kayganlaşan kaldırımda yürümekte güçlük çekti.

Kar yağışına hasret kalınan Eskişehir’de sabah saatlerinde oluşan kırağıdan dolayı araçların camları buzla kaplanırken, vatandaşlar kayganlaşan kaldırımda yürümekte güçlük çekti.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde gece eksi seviyelerde seyreden ve sabahta eksi 6 olan hava sıcaklıkları, yoğun kırağıya neden oldu. Kaldırım ve yolların yanı sıra araçların camlarında ve banklarda oluşan ince buz tabakası, insanlara zor anlar yaşattı. Özellikle sabah aracını kullanmak isteyen sürücüler, buzla kaplı camlarını ve aynalarını temizlemek için yoğun çaba sarf etti. İnce buzla kaplanan kaldırımlarda ise vatandaşların kaydıkları ve yürümekte güçlük çektikleri görüldü.