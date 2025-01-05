Eskişehir’de havaların 1 ila 3 derece daha düşeceği belirtilirken, kentte soğuklardan dolayı sokaklar boş kaldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı hava tahmin raporu doğrultusunda, Eskişehir’de hava sıcaklığında düşüşlerin devam edeceği açıklandı. Olumsuz hava şartları sebebiyle kent merkezindeki yoğunluğun azaldığı görüldü. Eskişehir’de en çok turistin bulunduğu Tarihi Odunpazarı Evleri’nin boş kalması dikkat çekti. Sokaklarda ve caddelerde oluşan bu boşluk esnafı da olumsuz etkiledi.