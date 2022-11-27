Eskişehir’de aniden düşen hava sıcaklığına rağmen ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar kalabalık görüntüler oluşturdu.

Eskişehir’de aniden düşen hava sıcaklığına rağmen ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar kalabalık görüntüler oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan sıcaklıkların ardından gelen soğuk hava dalgasıyla, sıcaklıklar kent genelinde hissedilir şekilde azaldı. Soğuk havaya rağmen kentin en işlek caddelerinden olan İki Eylül ve Hamam Yolu caddelerinde oluşan kalabalık görüntüler ise dikkat çekti. İhtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkan vatandaşlar; cadde, sokak ve mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Çevredeki esnaflar ise 25 Kasım’da gerçekleşen ve "Efsane Cuma" indirimleri olarak da bilinen uygulamanın etkisiyle çarşının canlandığını vurguladı. Soğuk havada alışverişe çıkan vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü.