Porsuk nehri üzerinde düzenlenen gondol ve tekne turları seferlerine yaz kış demeden devam ederken, turistler soğuğa aldırış etmeden Eskişehir manzarasının tadını çıkarıyor. Turistlerin, sabah erken saatlerde kalın montlar giyerek tur attıkları görülürken, dondurucu havada oluşan yoğunluk şaşırttı. Gondol sürücülerinin de soğuk havaya karşı kalın giyinerek önlem aldığı görüldü. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek, gondoldan şehrin güzelliklerini seyretti.

Eskişehir’de kendini iyiden iyiye hissettiren soğuk hava, vatandaşların gondol keyfine engel olmadı.

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