Eskişehir’de havaların iyice soğumasıyla birlikte sobacıların da kış mesaisi başladı.

Eskişehir’de havaların iyice soğumasıyla birlikte sobacıların da kış mesaisi başladı.

Özellikle pandemiden sonra şehir yaşamından sıkılan vatandaşların köylere ve hobi bahçelerine yerleşmesi sobacıların işlerini yoğunlaştırdı. Hem hobi amaçlı hem de kış aylarında ısınma ihtiyacı ile sobacılara akın eden vatandaşlar ise kuzineden normal sobaya, pelet sobadan şömine tarzına kadar ihtiyaçlarını bulabiliyor.

Eylül ayından itibaren sezonlarının başladığını işlerinin yoğun olduğunu söyleyen sobacı Kadir Kumaş, ”Özellikle şömine tarzı sobalar bu yıl daha çok tercih ediliyor. Onun haricinde ise sıkıştırılmış talaşların yakacak olarak kullanıldığı pelet tarzı sobalar da bu yıl oldukça rağbet görüyor. Pandemiden sonra satışlarımız daha da arttı. Kent yaşamından sıkılan insanlar köylere, hobi bahçelerine veya kırsala kaçmaya başladı. Bu da bizim işlerimizi iyi yönde etkiledi. Her türlü sobanın alıcısı var. Evinde ihtiyacı olduğu için kullanmak isteyenler kuzine soba tercih ederken, hobi amaçlı kullanmak isteyenler de şömine tarzı olanları tercih ediyor “şeklinde konuştu.