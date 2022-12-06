Ülke genelinde düzenlenen Silindir Operasyonu doğrultusunda Eskişehir’de yasadışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde eden 30 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ülke genelinde düzenlenen Silindir Operasyonu doğrultusunda Eskişehir’de yasadışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde eden 30 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgeye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin bir süredir takip ettiği, yasadışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde eden 30 şahıs, gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Özel harekât destekli yaklaşık 250 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, 7 silah, 259 gr metamfetam, 46 gr esrar, 13 gr afyon sakızı ele geçirildiği öğrenildi.

“Barlar sokağında ‘elektrikli testere saldırısını’ gerçekleştirilen şahıslar da yakalandı”

Öte yandan geçtiğimiz günlerde basına barlar sokağında "elektrikli testere saldırısı" olarak yansıyan olayı gerçekleştiren şüpheliler, Silindir Operasyonu doğrultusunda gözaltına alındı. Yakalanan şahısların tehdit, yağma, ateşli silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti, mala zarar verme, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suça azmettirme, suç üstlenme gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildiği bilgisi verildi.