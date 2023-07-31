Eskişehir’de sıcak havalar nedeniyle süs havuzlarında serinleyen güvercinler ilginç görüntüler oluşturdu.

Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan bir süs havuzunda sıcaktan dolayı serinleyen güvercinler göze çarptı. Eskişehir’de hava sıcaklığının 33 dereceyi aşması insanlar kadar hayvanlarında yaşamlarını olumsuz etkiliyor, güvercinler süs havuzuna adeta akın etti. Onlarca güvercin süs havuzunda ki suyla serinledi. Çok sayıda ki güvercinin süs havuzu üzerine yatması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar ise süs havuzu yanından geçerken güvercinleri rahatsız etmemek için dikkatli davrandı.