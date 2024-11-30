Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılında “Her Ev Bir Atölye Olacak” sloganı ile kurulan ve bugüne kadar 300 bine yakın kişiye ulaşan ESMEK, “Seramikten Mumluk Yapma Atölyesi” ile hünerleri elleri bir araya getirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Ücretsiz olarak verdiği kurslar ile kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere tüm Eskişehirlilere, eğitime destekten kişisel gelişime, bilişim teknolojiden el sanatlarına, spor ve danstan sanat ve tasarıma kadar geniş bir yelpazede hizmet veren ESMEK, açtığı kurslar ve atölyelerle vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

ESMEK ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen “Seramikten Mumluk Yapma Atölyesi”nde buluşan katılımcılar seramiğin büyülü dünyasında el emeğiyle mumluklar tasarladılar. Usta eğiticilerin teorik ve uygulamalı anlatımları ile kile hayat veren gençler yaratıcılıklarını ortaya çıkardı.

Seramikten yapılan mumluklar ilerleyen günlerde Odunpazarı Belediyesi Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi’nden hizmet alan kıdemli vatandaşlara hediye edilecek.

Atölyede çok keyifli vakit geçirdiklerini ve birbirinden güzel tasarımlar ortaya çıkaran katılımcılar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye böyle bir atölye düzenlediği için teşekkür ettiler.