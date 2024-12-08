Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sağlıklı yaşam ve spor bilincini artırmak amacıyla düzenlediği pilates dersleriyle vatandaşlara keyifli bir deneyim sunuyor. Eğitimler, esneklik, duruş estetiği ve kas kuvvetini geliştirmeye yönelik çeşitli egzersizlerle zenginleştiriliyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Pilates eğitmeni Elif İlik tarafından verilen eğitimler, kursiyerlerin fiziksel ve zihinsel sağlığını destekleyecek şekilde tasarlandı. Eğitimlerde top, minder, çember, lastik ve ağırlık gibi çeşitli spor ekipmanları kullanılarak farklı egzersizler yapılıyor. Pilates esneklik ve pilates kuvvet olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılan eğitimlerle kursiyerlerin ihtiyaçlarına uygun çalışmalar sunuluyor. Eğitimlerin, günlük hayatı kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini artıracak şekilde yapılandırılmasına özen gösteriliyor.

Her ders sonunda yapılan nefes egzersizleri, katılımcıların konsantrasyonlarını artırırken enerji dolu bir gün geçirmelerini sağlıyor. Bu kapsamlı pilates programı, hem fiziksel hem de zihinsel gelişime katkıda bulunarak katılımcılara daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor.