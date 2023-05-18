Eskişehir’de sağanak yağmurla birlikte bir altgeçitte biriken su nedeniyle 2 farklı trafik kazası meydana geldi. Yağmurun adeta göle çevirdiği altgeçit trafiğe kapanırken kentin farklı noktaları su ve balçık birikintileri gözlendi.

Eskişehir’de öğlenden sonra bir anda bastıran kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte trafik akışında aksamalar meydana geldi. Özellikle D-200 karayolunun Hacıalibey Mahallesi yakınlarındaki kısımda yer alan Kartal Kavşağı’nın altgeçidinde biriken yağmur sularından dolayı farklı yönlerde toplam 5 aracın karıştığı 2 farklı maddi hasarlı zincirleme kaza meydana geldi. Araçların su birikintisinden dolayı güçlükle ilerlediği altgeçit polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Hasarlı araçların kaldırılmasından sonra Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yoldaki su birikintisi pompalarla tahliye edildi. Tahliye işlemi biten yolun Ankara yönü kontrollü olarak trafiğe açılırken, yolun Bursa istikameti de tahliye işleminin ardından yine polis ekiplerinin kontrolünde trafiğe açıldı.

Ani bastıran sağanak yağış çevreyolunda olduğu gibi kent merkezinde de su birikintilerine neden oldu. Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde biriken yağmur suyu, karşıdan karşıya geçmek isteyenler başta olmak üzere vatandaşları mağdur etti. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca etkili bir biçimde yağan sağanak yağmur birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken, kentin bazı kısımları balçık içinde kaldı.