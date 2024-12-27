Eskişehir’de sabah saatlerinden beri etkisini gösteren sağanak yağışlı hava, vatandaşlara ve araç sürücülerine zorluk yaşatıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri doğrultusunda Eskişehir’de gün içinde aralıklı sağanak yağışlar etkisini gösterdi. Vatandaşlar, zaman zaman şiddetini artıran yağışlardan şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Dışarı şemsiyesiz çıkan vatandaşların ise dükkan tentelerinin altında beklediği ve kapalı alanlara sığındığı görüldü. Özellikle motosiklet sürücüleri, yollarda su birikintilerinin artmasına neden olan sağanak yağışlar karşısında trafiği tehlikeye atmamak adına temkinli hareket etti. Yağışların, Eskişehir’de bugün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.