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Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün sel ve kuvvetli rüzgar uyarıları verdiği Eskişehir’de yağmur yağışı öğle saatlerinde başladı. Öğleden sonra şiddetini artırması beklenen sağanak yağışın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. Kenti etkisi altına alması beklenen yağışlı havanın yaşamı olumsuz etkilemesi korkusu yaşanırken, yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar şemsiyelerini yanlarına almayı ihmal etmedi. Rengarenk şemsiyeleriyle yağmur altında dolaşan vatandaşlar adeta kartpostallık görüntüler oluşmasına sebep oldu.

(ÖZEL) Bir yanda milyonluk evler diğer yanda viraneler

(ÖZEL) Bir yanda milyonluk evler diğer yanda viraneler

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