Eskişehir’de meteorolojinin uyarısını yaptığı sis kentin yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde etkili olurken, görüş mesafesi düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği aktarıldı. Ayrıca, sabah saatlerinde yer yer sis hadiselerinin görüleceği tahmin edildiği bildirildi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sis ve pus sabah saatlerinde etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde oluşan sis, görüş mesafesini oldukça düşürdüğü, sürücülerin de buna bağlı olarak temkinli ilerlediği görüldü.