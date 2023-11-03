ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir’de sonbaharın gelmesiyle sararan yaprakların oluşturduğu görüntüler görenlerin beğenisini kazanıyor.

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte ağaç yaprakları renk değiştirmeye başladı. Eskişehir’de Millet Bahçesi’nin Mustafa Kemal Atatürk Caddesi tarafında yer alan korkulukları kaplayan sarmaşıktaki kızıl ile kaldırımda bulunan ağaçlardaki yeşil yaprakların görüntüsü ilgi çekiyor. Sarmaşıkların kızıla döndüğü görülürken, kaldırımdaki akasya ağaçlarının yeşil yaprakları ile diğer ağaçların sararmış görüntüsünün birlikte meydana getirdiği renk uyumu fotoğraflık manzara ortaya çıkarıyor. Bölgeden geçen bazı vatandaşlar, adeta kartpostallık olan manzarayı, “Sonbaharda yaprakların görüntüsü güzel görüntü oluşturmuş. Renkler birbiriyle çok uyumlu. Bu aylarda bu şekilde hoş görüntüler oluyor” şeklinde yorumladılar.