Eskişehir’de 350 polis memuru ve 1 Tim Çevik Kuvvet ekibinin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Eskişehir’de 350 polis memuru ve 1 Tim Çevik Kuvvet ekibinin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda açık eğlence yerleri, risk analizine göre tespit edilen mahalle ve bölgeler ile araç yollarında huzur denetimleri yapıldı. 350 polis memuru ve 1 Tim Çevik Kuvvet ekibinin katıldığı denetimlerde 7 bin 649 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Sorgulamalarda yaralama suçlarından, hırsızlık suçundan aranan, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen veya basit yaralama gibi suçlardan aranan şahıslar tespit edildi. Ayrıca 1 adet tezkeresiz av tüfeği ve 5,04 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

Toplamda 38 bin 219 TL cezai işlem uygulandı

Uygulama çerçevesinde 86 umuma açık iş yeri denetlendi. 1 işletmede sigara kullanımı 4207 (SKM), 1 işletmede nargile sunumu yapıldığı, 3 işletmenin canlı müzik izin belgesinin bulunmadığı ve 3 işletmede ise mesul müdürün olmadığı tespit edildi. Ayrıca belirlenen noktalarda bin 366 araç kontrol edildi. Kontrollerde; 16 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 8 motosiklet sürücüsüne kask veya koruma gözlüğü takmamaktan, 1 sürücüye sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve 8 sürücüye ise sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplamda 38 bin 219 TL cezai işlem uygulandı.