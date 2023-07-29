Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 4 bin 957 şahsa kimlik sorgulaması yapılırken, 31 sürücüye toplamda 87 bin 210 TL cezai işlem uygulandı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 220 personel ve 2 tim çevik kuvvet personelinin katılımıyla 4 bin 957 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 1 şahsın kasten yaralama suçundan arandığı ayrıca 16 yıl 3 ay 14 gün, 1 şahsın dolandırıcılık suçundan arandığı 10 yıl 10 ay, 1 şahsın hırsızlık suçundan arandığı 9 yıl 1 ay, 1 şahsın bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan arandığı ayrıca 3 yıl 9 ay, 1 şahsın şantaj suçundan arandığı ayrıca 2 yıl 6 ay, 1 şahsın hakaret suçundan arandığı ayrıca 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Öte yandan yapılan uygulamada 1 şahsın basit yaralama suçundan, 1 şahsın tehdit suçundan, 1 şahsın hırsızlık suçundan, 1 şahsın çevreyi taksirle kirletmek suçundan, 1 şahsın hakaret suçundan, 1 şahsın pek az sayıda mermi bulundurma ve taşıma suçundan, 1 şahsın Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine suçundan, 1 şahsın kamu malına zarar vermek suçundan, 1 şahsın ısrarlı takip suçundan, 1 şahsın muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Ekiplerin kapsamlı çalışmalarında, 1 şahsın önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi bulundurma suçundan arandığı ayrıca 500 lira adli para cezasının olduğu sorgulamada saptanırken, toplamda 17 şahsın aranmasının, 3 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilirken, 1 şüpheliden 1,75 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yine aynı uygulamada, 90 umuma açık yer denetlenirken, bunlardan; 5 işletmede canlı müzik izin belgesi bulunmadan müzik yayını yapıldığı, 1 işletmede kapalı alanda sigara kullanıldığı, 2 işletmede mesul müdürün işletmede olmadığı belirlendi. Trafik ekiplerinin çalışmalarında ise 587 araç sürücüsü kontrol edilirken, 31 sürücüye toplamda 87 bin 210 TL cezai işlem uygulandı.