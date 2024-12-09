Eskişehir Sevgi Zihinsel Yetersizlik Araştırma Eğitim ve Kazanma Vakfı yönetim kurulu üyeleri, özel gereksinimli çocukların aileleri Eskişehir de bir mekânda kahvaltıda buluştular, birbirleri ile tanıştılar ve kaynaştılar.

Vakıf Başkanı Berrin Tekir, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’Vakıf olarak özel gereksinimli çocukların aileleri ile yeni yılda yapılacak projelerimiz üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Özel çocuklarımız ve ailelerinin sosyal hayata daha aktif katılabilmeleri ve rol alabilmeleri, onların güçlü yönlerini ön plana çıkarmalarına yönelik çalışmaları daha çok yapmaya karar verdik. Bu konularda farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek için böyle günlerin önemli olduğunu konuştuk. Vakıf olarak haftanın belli günlerinde, özel gereksinimli çocukların aileleri ve özel gereksinimli gençlerimizle birlikte ofisimizde buluşuyoruz. Konusunda uzman kişilerle yapılan bu çalışmalar, bilinci yüksek bir toplum oluşturma yönünde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sadece onlara değil, biz gönüllülere de çok büyük katkı sağlıyor’’ dedi.