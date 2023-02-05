Eskişehir’de otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Eskişehir’de otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza sonucunda başından yara alan talihsiz kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza geçiren kadının bilincinin açık olduğu ve yüzünün çeşitli bölgelerinde şişlikler meydana geldiği görüldü. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.