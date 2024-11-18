Eskişehir’de yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek takla atan yolcu otobüsünde 1 kişi hayatını kaybederken 42 kişi yaralandı.

Eskişehir-Seyitgazi karayolu 16’ncı kilometrede bulunan Derbent mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Ömer Y. (43) idaresindeki 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi virajı alamaması sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Antalya’dan hareket eden ve Bursa’ya gittiği öğrenilen Mercedes marka otobüste, muavin ve şoför ile birlikte 44 kişinin kazadan etkilendiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, 56 yaşındaki Nihat Yüceler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan yolculardan 18’i Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, 10’u Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne, 14’ü Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Nihat Yüceler’in cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Otobüs sürücüsü Ömer Y.’nin Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

“42 yaralıdan 1 tanesinin genel durumu kötü”

Kazada yaralanan yolcular hakkında bilgi veren Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sabah saatlerinde Eskişehir’de elim bir trafik kazası oldu. Bir yolcu otobüsü Antalya’dan Eskişehir’e gelirken yaklaşık 10 kilometre kala Seyitgazi İlçesi’ni geçtikten sonra şarampole yuvarlandı. Kazadan, otobüsteki 44 kişinin etkilendiğini biliyoruz. Bunlardan 1’i şoför. Olay yerinde de 1 kişi hayatını kaybetti. Biz ambulanslar ile 42 yaralıyı Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşıdık. 42 yaralıdan 1 tanesinin genel durumu kötü. Hasta yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Diğer yaralıların durumları iyi, tedavileri devam ediyor.”