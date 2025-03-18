Eskişehir’de sabah saatlerinde bir otelin kafeterya bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; otelin giriş katındaki kafeterya kısmında saat 08.10 civarında bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Otelde bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, olay yerine İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü.

"Sesleri duyunca hemen dışarı koştuk, içerde büyük bir panik vardı"

Yangın esnasında otelden kendi imkanlarıyla çıkan bir vatandaş ise o anları, "Abimle birlikte kalıyorduk. Benim odamın kapısına vurarak uyandırmaya çalışmış, ilk başta uyanamamışım. Sonra sesleri, bağırtıları duyunca hemen dışarı koştuk. Üstüme hiçbir şey alamadan çıktım, eşyalarımız da içerde kaldı. İçerde büyük bir panik vardı. Kafenin mutfak kısmında çıkmış, sonra yukarıya sıçramış" şeklinde anlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.