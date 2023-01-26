Eskişehir’de görevli Cumhuriyet Savcısı, trafikte aralarında geçen diyaloğu izinsiz şekilde sosyal medyadan paylaşan motosiklet sürücüsünden şikâyetçi oldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde motosiklet sürücüsünün yardıma muhtaç 15 çocuğa bot ve mont alması karşılığında uzlaşıldı.

Eskişehir’de görevli Cumhuriyet Savcısı, trafikte aralarında geçen diyaloğu izinsiz şekilde sosyal medyadan paylaşan motosiklet sürücüsünden şikâyetçi oldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde motosiklet sürücüsünün yardıma muhtaç 15 çocuğa bot ve mont alması karşılığında uzlaşıldı.

Eskişehir trafiğinde otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında geçen diyaloğun sosyal medyada yayımlanması üzerine Cumhuriyet Savcısı olan otomobil sürücüsü, özel hayata ilişkin görüntü ve seslerin ifşa edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada dosya, Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Müşteki, motosiklet sürücüsünün yardıma muhtaç 15 çocuğa mont ve bot alması karşılığında uzlaşacağını belirtti. Motosiklet sürücüsü Burak Çağlar da müştekinin şartını yerine getirerek ceza almaktan kurtuldu.

Yardıma muhtaç çocuklar için alınan mont ve botları Vali Sami Sönmez İlkokulu Müdürü Ömer Yıldırım’a teslim eden Çağlar, ceza alma ihtimali olduğu bir dosyada çocuklara yardım ederek olayın bu şekilde neticelenmesinden memnun olduğunu ifade etti. Okul Müdürü Ömer Yıldırım da yardımların öğrencilere ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

“Örnek olmasını istiyoruz”

Başarılı şekilde sonuçlanan uzlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Uzlaştırmacı Hatice Köse, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından görevlendirildiği uzlaştırma dosyasında taraflar arasında sağlanan uzlaşma sayesinde yardıma muhtaç öğrencilere bot ve mont dağıtılmasının toplumda yardımlaşmanın artırılması adına önemli bir örnek olduğunu vurguladı. Köse, “Uzlaştırma dosyalarında bulunan müştekiler, şüphelilerden bağış yapmaları şartı ile uzlaşacaklarını ifade ettiklerinde; bu istek şüphelileri mutlu ederken yardıma muhtaç olan kesimlere de ilaç oluyor. Dosyada şikâyetçi olarak bulunan Cumhuriyet Savcısı da gerçekleşen uzlaşmanın topluma örnek olmasını istediğini belirtip, toplumdaki uzlaşı ve yardımlaşma kültürünün yayılması ve iyiliğin artması gerektiğini ifade ederek çocuklara yardım şartı ile uzlaştı” diye konuştu.