Bugün öğle saatlerinde Eskişehir’in Han ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi ile Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü arasında kalan bölgede çıkan orman yangını yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, AKUT, AFAD ve itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan orman yangını sonrası alanda soğutma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu

Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu

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