Eskişehir Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulu, Vali Yardımcısı Adem Keleş başkanlığında toplandı.
Eskişehir’de Orman Haftası ve Ağaç Bayramı hazırlıkları kapsamında düzenlenen toplantı, Vali Yardımcısı Adem Keleş’in başkanlığında gerçekleştirildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yapılan toplantıya, 8 farklı kurumdan temsilciler katıldı. Toplantıda, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin’in sunumu sonrasında Ağaç Bayramı programının detayları görüşülerek karara bağlandı.
Kaynak: İHA