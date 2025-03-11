Eskişehir’de üniversitelerde okuyan Türk Dünyası öğrencileri iftar programında buluştu.

Eskişehir’de üniversitelerde okuyan Türk Dünyasının öğrencileri, Eskişehir Kızılelma Turan Derneği binasında iftar programında buluşarak iftarını açtılar. İftar programından sonra Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Dernek Başkanı Ahmet Hızlan iftar programından sonra yaptığı açıklamada, "Derneğimizin amacı, Eskişehir’de üniversitelerinde okuyan Türk Dünyasının öğrencilerini birleştirmek, birbirleri ile tanıştırmak ve Türk Dünyasının öğrencileri ile her yönden ilgilenmektir. Farklı ülkelerden gelip Eskişehir’de üniversitelerinde okuyan Türk Dünyası öğrencilerimiz için iftar programı düzenledik. Allah kabul etsin. İlerleyen günlerde bu öğrenciler için Eskişehir’i tanıtmak amacı ile tarihi geziler tertipleyeceğiz’’ dedi.

Türk Dünyası öğrencileri, "Bu iftar programı, bizler için son derede memnuniyet verici oldu. Farklı ülkelerden Türk Dünyası öğrencileri olarak Eskişehir Üniversitelerine okumak için geldik, tanıştık ve birbirimizle kaynaştık. Bu programı düzenleyen Dernek Başkanı Ahmet Hızlan’a teşekkür ederiz" dediler.