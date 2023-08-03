‘Öğrenci kenti’ olarak anılan Eskişehir’de kırtasiyeciler okulların tatile girmesi nedeniyle işlerinin yüzde 80 oranında azaldığını aktardı.

Yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir’de öğretimin yaz tatiline girmesiyle birlikte kentte öğrenci yoğunluğu gözle görülür şekilde azaldı. Bu azalışın etkisini ise en çok geçimini öğrencilerden sağlayan kırtasiyeci esnafı hissediyor. Üniversite, lise ve orta öğretim öğrencilerinin alışverişleriyle işlerini ilerleten kırtasiyecilerde yaz dönemiyle birlikte satışlar düştü. Tatil zamanında sadece kurumsal firmalara ofis malzemeleri satan ve kurum sınavlarına girecek vatandaşların alışveriş yaptığını söyleyen kırtasiyeciler işlerinin okul dönemine göre büyük oran düştüğünü ifade etti.

“Normal okul zamanına göre işlerimiz yüzde 80 azaldı”

Eskişehir’de yıllardır kırtasiyecilik yapan Serkan Zeren, okulların ve üniversitelerin tatil döneminde olmasından dolayı satışlarının yavaş ilerlediğini dile getirdi. İşlerinin yüzde 80 oranında düştüğünü aktaran Zeren, “Okulların kapalı dönemi olduğu için kurumsal firmalara ve yaz döneminde sınava girecek öğrencilere ürün satıyoruz. Kırtasiye ürünlerinde satış yavaş ilerliyor ama kurumsal firmalara satışlar devam ediyor. Ofis kırtasiye ürünleri bu dönemde satılıyor. Liselerde ve ortaokullarda son sınıfta okuyan öğrenciler de kitap, defter, kalem gibi ihtiyaçlarını alıyorlar. Normal okul zamanına göre işlerimiz yüzde 80 azaldı. Çünkü öğrenciler tatilde, herkes dinleniyor. Bizim işimiz öğrenci olduğu zaman yoğun oluyor. Eskişehir öğrenci kenti dolayısıyla öğrenci olmadığı zaman işlerimiz büyük oranda yavaşlıyor. KPSS, DGS ve diğer kurum sınavlarına girecek öğrenciler alışveriş yapıyor. Eylül ayında okulların açılmasıyla işlerimizin yine artacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.