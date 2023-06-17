Eskişehir’de liseli öğrenciler tarafından üretilen sıvı sabun ve dezenfektan gibi toplam 12 çeşit temizlik malzemesi kamu kuruluşlarına gönderiliyor, öğrenciler hem para kazanıyor hem de tecrübe ediniyor.

Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü’nde okuyan öğrenciler geleceğin kimya teknisyenleri olmaya hazırlanıyor. İlk olarak pandemi döneminde başlanan çalışmalarda öğrenciler, öğretmenlerin gözetimi altında sıvı sabun, dezenfektan, çamaşır suyu ve deterjan gibi toplam 12 çeşit temizlik malzemesi üretiyor. Bu sayede teorik derslerde edindikleri bilgileri pekiştiren öğrenciler, uygulamalı eğitim yapma şansı yakalıyor. Üretilen temizlik malzemeleri okullara ve diğer kamu kuruluşlarına gönderilirken, öğrenciler aynı zamanda kendi markaları sayesinde asgari ücrete yakın miktarda para kazanma fırsatı ediniyor. Bu çalışmaların kendilerine ekonomi ve eğitim anlamında büyük katkı sağladığını ifade eden öğrenciler, okul yönetimiyle birlikte gerçekleştirdikleri faaliyetlerden memnun olduklarını belirtti.

“Dezenfektanla başladığımız üretimleri şu anda 12 çeşide yükselttik”

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı, pandemi dönemiyle birlikte kimya teknolojisi alanına önemli yatırımlar yapıldığını söyledi. Öğrencilerin, öğretmen gözetiminde kendi çabalarıyla toplam 12 çeşit temizlik malzemesi yaptığını ve bunların diğer kamu kuruluşlarına gönderildiğini ifade eden Kabadayı, “Pandeminin başlamasıyla birlikte kimya teknolojisi alanımıza önemli yatırımlar yaptık. Dezenfektanla başladığımız üretimleri şu anda 12 çeşide yükselttik. Öğrencilerimiz hem almış oldukları teorik eğitimi uygulama fırsatı buluyor hem de para kazanma şansına sahip oluyor. Bu anlamda öğrencilerimizi hem mesleki anlamda çok daha iyi bir şekilde yetiştiriyoruz ve gelecekte daha iyi bir kimya teknisyeni olmalarını sağlamış oluyoruz. Yapmış olduğumuz malzemeler öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk, orta ve lise dengi okullara gitmekte ve oralarda kullanılmakta. Bunun dışında çeşitli kamu kuruluşları, üniversiteler ve yurtlar gibi yerlere de satışlarımız devam ediyor. Bu satışlar sonucunda da döner sermaye gelirimiz oldukça yüksek bir noktadadır. Umuyorum ve diliyorum gelecek yıllarda Türkiye’nin en modern meslek liselerindeki kimya laboratuvarları gibi olan bu atölyemizi daha da geliştireceğiz. Eskişehir Gazi Mesleki ve Anadolu Lisesi kimya teknolojisi alanında üretilmeyen şey kalmayacak” dedi.

“Burada kendi çabalarımızla 12 çeşit temizlik malzemesi yapıyoruz”

Kimya Teknolojisi Bölümü’nde okuyan 11’inci sınıf öğrencisi Esmanur Sırmalı, ürettikleri malzemeler sayesinde önemli tecrübeler edindiklerini ve asgari ücrete yakın miktarda para kazanabildiklerini belirtti. Ürünlerinin başka okullarda kullanıldığını bilmenin gurur verici olduğunu dile getiren Sırmalı, “Burada 12 çeşit temizlik malzemesi üretiyoruz. Kendi çabalarımızla çamaşır suyu, el dezenfektanı, sıvı sabun ve deterjan gibi temizlik ürünleri yapıyoruz. Bunları derste öğrendiğimiz bilgilerle yapıyoruz. Aynı zamanda eğitim görüyoruz, çok işimize yarayacak tecrübeler ediniyoruz. Burada ürettiğimiz malzemeler genellikle okullara gidiyor ama onlarla genellikle biz değil, öğretmenlerimiz ilgileniyor. Burada hem derslerde edindiğim bilgileri uygulayabiliyorum hem de işte asgari ücrete kadar maaş alabiliyorum, ekonomim açısından da iyi oluyor. Sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda üretim yapıyoruz. Okulda kendi yaptığım ürünü kullanmak bana gurur veriyor ve bunları başka okullarda gördüğüm zaman daha da mutlu oluyorum. Yaptığımız ürünleri de tüm Eskişehir’e tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu çalışmalar gelecekteki iş hayatımız için önemli rol oynuyor”

Kimya Teknolojisi Bölümü’nde okuyan 11’inci sınıf öğrencisi Muhammed Akkaya ise kendi kurdukları bir marka üzerinden ürettikleri malzemeleri satışa sunmanın mutluluk verici olduğunu aktardı. Okul müdürüne ve bölüm hocalarına teşekkürlerini ileten Akkaya şöyle konuştu:

“Kendi kurduğumuz bir marka üzerinden ürettiğimiz malzemeleri satışa sunmak bizi gerçekten mutlu ediyor ve onur duyuyoruz. Ürettiğimiz malzemeleri diğer okullara gönderiyoruz ve kendi okulumuzda kullanıyoruz. Buradaki çalışmalarımız esnasında hijyene çok önem veriyoruz. Yaptığımız üretim, derste gördüklerimizi pekiştirmemiz açısından çok faydalı oluyor ve bize ek bir kazanç sağlıyor. Aynı zamanda gelecekteki iş hayatımız için gerçekten önemli bir rol oynuyor. Bize bu imkânları verdikleri için sayın müdürüme ve kimya hocalarıma teşekkürlerimizi sunuyorum.”