Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hijyen eğitimi düzenlendi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, 19 Ekim tarihinde Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda Resmi ve özel eğitim kurumlarında faaliyet gösteren kantin, yemekhane, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışan personellere yönelik olarak çocukların okullarda daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla hijyen eğitimi düzenlendi.

Söz konusu eğitimde, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Gıda Mühendisi Zuhal Ünal Canbaz, Veteriner Hekim Dr. Hatice Olcay ve Gıda Mühendisi Ece Dergi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Vijdan Yurter ve İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Ebe Filiz Sönmez “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” kapsamında sunumlarını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen eğitim programında, resmi ve özel eğitim kurumlarındaki kantin, yemekhane, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi gıda işletmelerinde görev yapan 60 personele hijyen kuralları hakkında bilgi verildi. Eğitime katılan 60 personele, 3 kurum müdürü tarafından imzalanan onaylı Katılım Belgeleri düzenlenecek.