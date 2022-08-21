Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce faili meçhul olayların aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda değişik tarihlerde çalındığı anlaşılan 2 motosiklet ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi O.E. ve S.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Feke’de Tapan Kültür ve Üzüm Şenliği

Feke’de Tapan Kültür ve Üzüm Şenliği

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