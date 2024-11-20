Diyanet-Sen Eskişehir Şube Başkanı İlhan Köroğlu, son günlerde Eskişehir ve bazı illerde misyonerlik faaliyetlerinin arttığına şahit olduklarını anlatarak, "Evlere, kapılara bırakılan mektup, İncil ve program davetiyesi gibi yazıları içeren bu girişimlerin artması bizleri endişelendirmektedir" diye belirtti.

Diyanet-Sen Eskişehir Şube Başkanı İlhan Köroğlu, gençleri İslam dininden uzaklaştırmak ve düşman unsurlar yetiştirmek gibi son derece tehlikeli amaçları bulunan misyonerlik faaliyetlerine hem ülke hem de Eskişehir olarak çok dikkatli olunması gerektiğini anlattı. Misyonerlik faaliyetlerinin bu topraklarda bugün başlamadığını, Osmanlı zamanında da Cumhuriyet döneminde de ülkede özellikle gençlere yönelik birçok tehlikeli faaliyet yürütüldüğünü bildiklerini ifade eden İlhan Köroğlu, "Son zamanlarda bu işlerin alenen yapılıyor olması, özellikle gençlerin hedef alınması, gayri resmi şekilde apartman klişelerin çoğalması bu endişelerimizi artırmaktadır. Bu durum ’Ne olacak dinlerinin gereği Hristiyanlığı anlatıyorlar, İncil dağıtıyorlar ne çıkar’ diye düşünebileceğimiz bir durum değildir. Çünkü misyonerler, Hristiyanlığın bir sonucu olarak kabul ettikleri, Batı uygarlığının nüfuz alanını genişletmek, eskiden kendilerine ait olan yerlere yeniden sahip olmak, dünyayı Hristiyan-Batı kültürü ile etkilemek ve dünyadaki bütün rejimleri değiştirmek, amacını gütmektedirler. Misyonerler, Türklere karşı ise; İslâm’dan soğutmak, kendi kimlikleriyle çatıştırmak, Türk devletine ve Türk milletine düşman unsurlar yetiştirmek suretiyle, Türkiye’de ’azınlık ırkçılığı’nı ve bölücülüğü yaygınlaştırmak için gayret göstermektedirler. Misyonerlik, dünya çapında yürütülen bir Hıristiyanlık propagandasıdır. Misyoner örgütler, yerel unsurları kullanmakla beraber, genel bir strateji ve program çerçevesinde hareket etmektedirler. Uluslararası bir örgütlenme ile yürütülmektedir. Misyonerlerin, dünya hakimiyetini, Hıristiyanlık dininin egemenliği altında sağlama anlayışları değişmeyen felsefeleridir. Bütün bu amaçlar ortadayken Çorum’umuzda yabancı uyruklu öğrenciler tarafından açıktan açığa misyonerlik faaliyeti yürütülmesi kabul edile bilir bir durum değildir" diye belirtti.

Eskişehir’deki bazı evlerin kapılarına broşür ve davet mektupları konuluyor

Köroğlu, misyonerlerin, sevgi, dostluk, barış, özgürlük ve kardeşlik gibi, güzel kavramları kullanarak, bu tür faaliyetlerini ülkenin her yerinde, şehirlerde, sokaklarda daha etkin bir şekilde devam ettirdiğini, Eskişehir’deki bazı evlerin kapılarına broşür ve davet mektupları konulduğunu anlatarak şunları söyledi;

"Bütün o güzel söylemlerin arkasındaki amaç bellidir. Kimsenin dinini yaşamasına diyeceğimiz bir şey yoktur. Bizim dinimiz gayrimüslimlerin de kendi dinlerini yaşamasına müsaade eden bir anlayışa sahiptir. Ancak gizli emelleri çok önceden beri bilinen bir örgütün ilimizde bu tür girişimlere cesaret etmesi bile endişe vericidir. Bunlara karşı en etkin mücadele, kendi kültür kaynaklarımızı ve değer yargılarımızı vatandaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza en güzel bir şekilde öğretmektir. Dini, millî ve ahlâkî değerlerimize sahip çıkmak ve bunları gençlerimize kazandırmaktır."