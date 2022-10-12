Eskişehir’de son yağışlar sonrası verimi olumlu yönde etkilenen mısır dekarda 2 tona kadar verim vermesi çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Eskişehir’de son yağışlar sonrası verimi olumlu yönde etkilenen mısır dekarda 2 tona kadar verim vermesi çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Tepebaşı İlçesi Çukurhisar Mahallesi’nde mısır hasadına başlanıldı. Hayvan yemi için yetiştirilen ve boyu yaklaşık 2 buçuk metre olan mısırlar biçerdöver ile biçiliyor. Geçen yıllara nazaran yağışında etkisiyle mısırda istenilen verim yakalanmış durumda. Dekar başına 1,5-2 ton verim elde eden çiftçinin yüzü gülüyor. Mısırın tonu ise 5 bin 700 liradan satılıyor.

“Mısırın verimli olacağını bekliyoruz”

Hasatla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, mısırda yağışların olumlu etkilerine değindi. Buluşan, “Mısırımızda sonradan gelen yağışlarla birlikte geçen yıllara nazaran daha verimli olacağını bekliyoruz. Verilen 5 bin 700 lira fiyatın tabi ki altında gidiyor normal olarak. Sulamanın, sistemli sulamanın yararları burada görünüyor. Çiftçimizin de dediği gibi dekarda 1 buçuk tona yakın ürün elde ediyoruz. Fiyat yeterli ama bizi sıkıntıya sokan nokta her gün değişen girdi maliyetleri. Sularken, gübrelerken maliyetler hiç yerinde durmuyor. Buğdayda da, mısırda da fiyatlar iyi şuan da bir ayçiçeğinde sıkıntı var” diye konuşarak verim ve fiyatlardan duyulan mutluluğa değindi.

"Dekardan 1 buçuk ton beklettim var"

80 dekar tarım arazini mısır ekerek değerlendiren çiftçi Ergün Akbulut, verimden şuana kadar memnun olduğuna değindi. Tarlasından dekar başına 1,5 ton mısır elde edeceğini tahmin eden Akbulut, “Verim iyi gibi tabii biçince daha net bir şekilde verim düzeyi ortay çıkacaktır. İnşallah daha iyi olur. İlk tarlamız ve hasadımıza başladık. Dekardan 1 buçuk ton beklettim var. Bu yıl 80 dekar tarım arazimde mısır ekili” dedi.