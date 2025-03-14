Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlerinin katılımlarıyla aylık Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nın İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıda, "Ortaokullarla iş birliği kapsamında mesleki eğitimin tanıtımı ve yönlendirme çalışmaları, okul müdürlerinin işletme ziyaretleriyle sektörle bağların güçlendirilmesi, Havacılık Teknisyen Okulu Programı ile geleceğin havacılık teknisyenlerinin yetiştirilmesi, İstihdam Fuarı ile öğrencilerin iş dünyasıyla buluşturulması, öğrenci devamlılığı için rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ile destek mekanizmaları, Ben Her Yerde Varım Projesi ile eğitimde fırsat eşitliği için yenilikçi yaklaşımlar, Eskişehir Sanayi Odası iş birliğiyle sanayi-eğitim ortaklığının geliştirilmesi, Meslek Ağı Zirvesi ile ESTÜ Porsuk MYO ve sektör temsilcileriyle bir araya gelinmesi, beceri eğitimi ve stajlar ile işletmelerde eğitim ve özel eğitim öğrencileri için destekleyici programlar" gibi konular ele alındı.