Eskişehir’de bir lokanta Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Muharrem Ayı’nın gelmesiyle birlikte bolluk, bereket ve yardımlaşmanın simgesi olan aşure dağıtımı devam ediyor. Odunpazarı ilçesi Arifiye mahallesi Yandaş sokakta bulunan bir lokantası vatandaşlara aşure hayrı gerçekleştirdi. Çevreden geçen vatandaşlar aşure ikramına ilgi gösterirken, lokanta çalışanı Burcu Özkan, her sene aşure hazırlayıp, dağıttıklarını belirtti. Özkan, aşure dağıtımını vatandaşların beğendiğini ifade etti.

Aşure alan vatandaşlar ise “Aşure dağıtanlardan Allah razı olsun. Allah seneye kavuştursun. Bu tip etkinliklerin yaygın olması gerekiyor. Bu geleneğimizi unutmamak lazım. Gelecek nesillere aşure geleneğini anlatmalıyız” sözleriyle etkinliği değerlendirdi.