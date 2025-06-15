Eskişehir’de saatin 09.30 olmasıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başlarken, veliler öğrencileri okulların bahçesinde bekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınav bugün yapılıyor. Yurt genelinde milyonlarca başvuru yapılan sınav için saatlerin 09.30 olmasıyla birlikte kapılar kapatılırken, öğrenciler daha iyi bir liseye gidebilmek için ter dökmeye başladı. Heyecanlı veliler ise öğrencilerini okulların dışında bekledi. Öte yandan, bazı öğrencilerin belgelerini unuttuğu ve okulları karıştırıp velileriyle birlikte telaşlandıkları görüldü.

Sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak

LGS’nin 1’nci oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorularak 75 dakika süre verilecek. Saat 11.30’da başlayacak olan 2’nci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları 11 Temmuz’da duyurulacak