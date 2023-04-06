Eskişehir’de düzenlenen Kros Süper Ligi finalinde erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ise Batman Petrol Spor Kulübü sezonu zirvede tamamlayarak şampiyon oldular.

Kadınlarda 11, erkeklerde 13 takımdan oluşan toplam 224 sporcunun mücadele ettiği Kros Süper Liginin finallerine Tepebaşı ilçesinde bulunan Muttalip Spor Kompleksi Kros Parkuru ev sahipliği yaptı. Büyük heyecana sahne olan yarışmalar sonucunda erkekler, kadınlar, U20 erkekler, U20 kızlar, U18 erkekler, U18 kızlar ve karışık kategorilerinde ilk üç sıra belli oldu. Süper Lig’de son üç sırada yer alan takımlar ise 1. Lige düştü.

Erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu

Erkeklerde Sezgin Ataç, İsmail Taşyürek, Taner Tunçtan ve Ayetullah Aslanhan’dan oluşan Fenerbahçe Spor Kulübü elde ettiği 14 puanla birinci olarak şampiyonluk kupasını kaldırma sevinci yaşadı. Abdullah Tuğluk, Ömer Alkanoğlu, Süleyman Bekmezci ve Enbiya Yazıcı’dan oluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 32 puanla ikinci; Hüseyin Can, Murat Emektar, Mert Girmalegese ve Hakan Tazegül’den oluşan Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü ise 33 puanla üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda Batman Spor Kulübü zirvede

Kadınlarda; Sultan Haydar, Bahar Atalay, Sümeyye Erol ve Ruken Tek’ten oluşan Batman Petrol Spor Kulübü 10 puanla şampiyonluk kupasını aldı. Fenerbahçe Özlem Kaya Alıcı, Derya Kunur, Burcu Subatan ve Emine Hatun Mechaal Oluşan takımı ile 15 puanla ikinci oldu. Gamze Bulut Duvar, Sabriye Güzel Yurt ve Dile Öztürk’ten oluşan takımı ile Kasımpaşa Spor Kulübü 37 puanla üçüncü sırayı aldı.

U20 erkeklerde, Fenerbahçe birinci ve ikinci, Batman Petrol Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı. U20 kadınlar kategorisinde; Fenerbahçe birinci, İstanbul Sancaktepe Spor Kulübü ikinci ve İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu. U18 kızlarda ilk üç sıra sırasıyla; Fenerbahçe, Batman Petrol Spor Kulübü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şeklinde oluştu. U18 erkeklerde kürsünün ilk basamağında Fenerbahçe, ikinci basamağında Batman Petrol Spor Kulübü, üçüncü basamağında ise Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü yer aldı. Karışık bayrak yarışında ise; Batman Petrol Spor Kulübü birinci, Gaziantep Belediye Spor Kulübü de ikinci oldu.

Şampiyon olan takımlara madalyalarını ve kupalarını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürü Osman Ercan takdim etti.