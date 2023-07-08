Eskişehir’de 30 Haziran Koruyucu Aile Günü çerçevesinde mehter takımı eşliğinde farkındalığı artırma yürüyüşü düzenlendi.

Koruyucu aileliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan genelge ile ilan edilen ’30 Haziran Koruyucu Aile Günü’ Eskişehir’de mehter takımı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası önünden yoğun katılımlar ile Mehteran eşliğinde başlayan yürüyüş, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında son buldu. Yürüyüş çevredekiler tarafından beğeni toplarken, yürüyüşe tanık olan vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

“Her çocuğun bir ailesi olması için emek veren herkese çocuklarımız adına teşekkür ederiz”

Günün önemine binaen konuşmasını gerçekleştire Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Hacıoğlu, “İlimizde toplam 342 çocuğumuz korunma altında olup, bu çocuklarımızdan 121’i koruyucu ailelerin yanında bakımları sağlanmaktadır. Ayrıca özel ihtiyaçları olan 29 çocuğumuz da koruyucu aile yanında sıcak aile ortamına kavuşmuştur” dedi.

Koruyucu aile hizmetine destek verenlere de teşekkür eden Hacıoğlu konuşmasında şunları söyledi;

“Koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması amacıyla desteklerini her zaman yanında hissettiren, Emniyet Genel Müdür olarak atanan Valimiz Erol Ayyıldız ve değerli eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız’a, bugüne kadar ilimizde görev almış tüm valilerimize, proje önderlerimiz olan hanımefendilere, koruyucu aile hizmetine olan inançları ile çocuklarımıza sıcak yuvalarını açarak bizi destekleyen siz koruyucu ailelerimize, her çocuğun bir ailesi olması için emek veren herkese çocuklarımız adına teşekkür ederiz.”