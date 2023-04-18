Düzenlenen miting ve toplu açılış töreni için Eskişehir’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi üretemediler“ sözleriyle muhalefeti hedef aldı.

Eskişehir’e gelerek Valilik meydanında toplanan kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’na ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne yüklendi. Binlerce kişinin toplandığı Valilik Meydanı’nda yaptığı konuşmada Erdoğan, “Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi üretemediler” dedi.

“Türkiye, eski bir günlerine döndürülmeye çalışılıyor”

Sözlerinin hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve Millet İttifakı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Her dönem de olduğu gibi bugün de ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak kendine bağlı kalmasını isteyenler var. Türkiye’nin atılımlarının önünü kesmek için her yolu denediler. Ayak oyunlarından, terör örgütlerinin kanlı saldırılarına, darbe teşebbüslerinden ekonomik tuzaklara kullanmadıkları yöntem kalmadı. Hamd olsun milletimizle birlikte verdiğimiz mücadele ile hepsinin üstesinden geldik. Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, eski bir günlerine döndürülmeye çalışılıyor. Bu defa karşımızda ne var? Yedili bir koalisyon var. Bu masa terörle kol kola olanlar var mı? CHP terörle kol kola. İYİ Parti terörle kol kola. Bir de yavrucaklar var. Onlar da istikametini kaybetmiş ne yaptıkları belli değil. Tabi bu masaya PKK’sından FETÖ’ye destek veren terör örgütlerini de katmak gerekiyor. Daha sosyal medya mecralarını, tefecilerini ve oradaki bütün eroin kaçakçılarını Batı’daki yönetimleri saymıyorum bile. Peki ne istiyor bunlar? Türkiye düşük teknolojili üretimleri yapsın ama ileri teknoloji, yüksek katma değer alanına girmesin istiyorlar. Yani İHA yapmasın, SİHA yapmasın, TCG Anadolu’yu da yapmasın, TOGG yapmasın. Öyle alıştılar ya. Yıllar yılı bu ülkeyi öyle yönetmediler mi? Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi üretemediler.”