Eskişehir’de bir apartmanda gece saatlerinde yapılan tadilat sırasında çıkan tartışma polis ekiplerince yatıştırıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Meriç Nehri Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde apartman içinde yapılan tadilatın sesinden rahatsız olan bina sakini ile tadilat yapan kişi arasında tartışma çıktı. Şiddetli tartışma sonrası apartmandaki diğer vatandaşlarca durum, polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler şahıslara uyarıda bulundu. İki tarafın birbirinden şikâyetçi olmaması sonrası ekipler olay yerinden ayrıldı.