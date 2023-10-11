TÜRSAB Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy, geçen aylarda Eskişehir’de turist sayısının geçen yılların sayısına yaklaştığını ifade ederek, kış döneminde turizmin yoğun geçeceğini söyledi.

TÜRSAB Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy, Eskişehir’de geride bırakılan yaz turizm sezonu hakkında değerlendirmelerde bulunurken, kentteki kış turizmine ait beklentilerini anlattı. Covid-19 pandemisi ile Eskişehir’deki turist sayısında ciddi düşüş olduğunu ancak hızlı toparlanma yaşandığını belirten Başkan Ersoy, geçtiğimiz temmuz ayındaki turist sayısı ile geçen yılın aynı dönemlerindeki sayılarına yüzde 70-80 oranında ulaştıklarını söyledi. Başkan Ersoy, Eskişehir’de eylül, ekim ve kasım aylarının yoğun geçeceğine işaret etti.

“Eylül, ekim ve kasım ayı Eskişehir için yoğun bir dönem”

TÜRSAB Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy, şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin tüm Türkiye ile birlikte Eskişehir ve çevresini de etkilediğine değinerek eylül ayında kentteki otel doluluk oranlarının yüzde 80’e vardığını ifade etti. Başkan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

“Eskişehir pandemiyle beraber çok ciddi düşüş yakaladı. Fakat çok hızlı toparlandık. Bu sayılara henüz ulaşmasak da özellikle 2022 yılı şehrimiz adına ümit verdi. Şubat ayında yaşadığımız ve tüm ülkemizi yasa boğan bir deprem yaşadık. Deprem psikolojik olarak bölgemizi de etkiledi. Geçen yıla göre değerlendirirsek turist sayısında biraz düşüş var. Ekonomik ve yaşadığımız afetten kaynaklı nedenler var. Turist sayısı anlamında temmuz ayını baz alırsak geçen yılın sayılarında hemen hemen yüzde 70-80’ine ulaştık. Eylül, ekim ve kasım ayı Eskişehir için yoğun bir dönem. Eylül ayı için otellerimizin doluluk oranı yüzde 70-80’e ulaştı.”

“İlçeleri de çok iyi kullanmamız gerekiyor ki uzun süreli konaklamalar gerçekleşsin”

Eylül ayında Eskişehir’deki turizmin yoğun geçtiğinden söz eden Başkan Ersoy, gerçekleştirilen etkinliklerin turizm yoğunluğunu artıran etkenler olduğunu belirtti. Eskişehir’in ilçelerindeki gelişmelerinde yerli ve yabancı turistlerin o bölgelerde konaklamasını sağladığını kaydeden Başkan Ersoy, şunları aktardı:

“Şehir turizminin yoğunlaşmasını etkileyen bazı önemli nedenler var. Bunlardan bir tanesi şehre turizm anlamında yapılan yatırımlar, fuar ve kongre organizasyonları. Eskişehir Ticaret Odası’nın şehre kazandırdığı çok önemli bir fuar alanı var. Bunu da TÜYAP gibi Türkiye standartlarında en iyi fuar organizasyonu yapan firma işletiyor. Eylül ayı bizim için oldukça yoğun geçti. Eylül ayı tarım fuarı ile başladı. Daha sonra milli maçta hem Türk milli takımını hem de konuk takımı misafir ettik. Akabinde raylı sistemler fuarı yapıldı. Endüstri fuarımız var. Bu etkinlikler şehir yoğunluğunu artıran etkiler oldu. Sivrihisar’da havacılık etkinliği yapıldı. Ekim ayı için sporcu kafileleri şehre talep gösteriyor. Şehrin geleceği oldukça açık. Ekonomik ya da diğer sebeplerden etkilenilmesine rağmen şehir çok hızlı toparlandı. Şehrin gelişmesi sadece merkez ile olmuyor. İlçeleri de çok iyi kullanmamız gerekiyor ki uzun süreli konaklamalar gerçekleşsin. TÜRSAB olarak turizmin her alnında destek sağlamaya gayret ediyoruz. Bunlardan bir tanesi 21’inci UNESCO Dünya Mirası olarak Sivrihisar’da bulunan Ulu Camii. Ulu Cami, ahşap direkli camiler arasında sıralı UNESCO Dünya Mirasına girdi. Bu çalışmalar 2021 yılında başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda oldukça emek verdiğimiz çalışmanın sonucunu aldık. Artık Eskişehir sınırları içerisinde UNESCO Dünya Mirasımız var. Bunun da bölgeye katacağı çok artılar olacaktır.”

“Uluslararası anlamda da talep almaya başladık”

Yabancı turist gruplarının son dönemlerde Eskişehir’e ilgi gösterdiğine dikkat çeken Başkan Ersoy, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Otellerin yatak kapasitesi her geçen yıl artıyor. Nitelikli otellerimiz ve çalışanlarımız var. Paydaş kurumlardan İl Kültür Turizm Müdürlüğü, belediyeler, ilgili kurum ve kuruluşlar, STK’lar iyi çalışmalar yapıyor. Ben şehrin popüler merak turizminin ötesine geçeceğini sağlık, kültür ve spor gibi pek çok alt turizm dalında da gelecekte pay sahibi olacağına inanıyorum. Özellikle yabancı turist grupları son dönemde şehre ilgi gösteriyor. Otelci arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde genelde talepler Bulgaristan, Romanya ve diğer Balkan ülkelerinden geliyor. Son olarak Akkuyu Nükleer Enerji Santralindeki Rus çalışanların da şehrimizi turistik olarak ziyaret ettiği bilgisini aldık. Uluslararası anlamda da talep almaya başladık.”