Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni hayata geçiriyor.

Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait etçi ırk gebe damızlık büyükbaş hayvanlar verileceği açıklandı. Ülkedeki etçi ırk damızlık üretimi yapan işletme sayısını ve etçi anaç hayvan sayısını artırarak daha fazla etçi ırk besilik materyalinin ülkemiz kaynakları ile karşılanması, böylece kırmızı et arzında sürdürülebilirliği ve yeterliliği sağlamak amaçlanıyor.

Başvurularda kadın yetiştiriciler, gazi ve birinci derecede şehit yakınları ve engelli yetiştiricilere ek puan verilirken, HAYGEM tarafından ülkedeki tüm hak sahiplerine ait en fazla 15 hayvan için 12 ay boyunca, hayvan başına bin 500 TL olacak şekilde bakım ve besleme gideri bedeli ödemesi ilgili ayda yine TİGEM tarafından yapılacak.

Proje kapsamında hak sahibi olan kişilere en az 5 en fazla 15 başa kadar veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi ise en az 5 en fazla 30 başa kadar, etçi ırk damızlık gebe düve TİGEM tarafından temin edilecek. Projede hak kazanan kişiler Ziraat Bankası Temel Hayvancılık Kredisi kullanabilecektir. Bu süreç hak sahiplerinin açıklanmasına müteakip olarak Ziraat Bankası tarafından değerlendirilecek.

Hak sahiplerine hayvanları 1 yıllık TARSİM sigortaları yapılmış olarak verilirken, daha sonraki 1 yıllık sigorta gideri hak sahibi tarafından karşılanacağı açıklandı.

Tüm yurtta hayata geçirilen projeye ilimizdeki üreticiler de büyük bir ilgi göstermiş olup, ilk haftadan başvuru sayımız 350 kişiye ulaştı.