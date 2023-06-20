Eskişehir’in geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla göç alması emlak sektöründe kiralık daire bulmayı zorlaştırırken, kira fiyatlarının 2 yıl öncesine göre 3 ila 4 kat arttığı belirtiliyor.

Son yıllarda oldukça fazla göç alan Eskişehir’de emlak sektörü adeta durma noktasına geldi. Kültürel aktiviteleri, eğlence hayatı ve sanayisiyle talep gören Eskişehir’de kiralık ev bulmak zorlaştı. Yaklaşık 15 yıldır emlak sektöründe çalışan Sefer Hakan Olgun, kiralık ev bulma sıkıntıları hakkında detaylı bilgiler verirken, son zamanlarda müşterilerine ev bulmakta zorlanan emlakçıların başka emlakçıları aradığını ve birbirlerinden yardım istediklerini söyledi.

“Emlakçılar bile birbirlerini aramaya başladı çünkü ellerinde daire yok”

Eskişehir’in Türkiye çapında göze çarpan ve gözde bir şehir olduğunu belirten Sefer Hakan Olgun, son zamanlarda artan göçün sebebinin bu olduğunu söyledi. Eskişehir’in doğal güzellikleri, şehir hayatı ve çeşitli imkânlarıyla ön plana çıktığının altını çizen Olgun, artan göçün emlak piyasasını çok fazla etkilediğini söyledi. Son zamanlarda kiralık ev bulmanın zorlaştığını dile getiren Olgun, “Yaklaşık 15 yıldır emlak sektöründeyim, emlak piyasası bırakın yılları, son birkaç aya nazaran bile çok yükseldi. Eskişehir bütün Türkiye’nin de gözüne batan bir şehir olduğu için, ister istemez talep gören bir şehir haline geldi. Bu sebeple emlak piyasası maalesef eskisi gibi değil. Eskiden kiralık daire arayan müşterilerimizin bir sürü alternatifi oluyordu, her kesime hitaben evleri seçenek olarak sunabiliyorduk ama şuan öyle bir durum yok. Artık emlakçılar bile birbirlerini aramaya başladı çünkü ellerinde daire yok. Yani az sayıda kiralık daire bulunabiliyor ama onlar da fahiş fiyatlarda sunuluyor. Nasıl olur da düzelir, nereye kadar böyle gider bilemiyorum ama şimdilik gidişatın iyi olmadığını düşünüyorum. Şehrimiz hem sanayisiyle hem yaşamı ve kültürel anlamıyla göç alarak talep görüyor ama bizler bu talebi karşılayamıyoruz” dedi.

“Fiyatlar 3-4 kat arttı”

Kiralık ev fiyatlarında gözlemlenen artışın satılık evlerde ve arsalarda da olduğunu söyleyen Sefer Hakan Olgun, vatandaşların zorluk yaşadığını söyledi. Fiyatların tahmin edilenden daha fazla arttığını dile getiren Olgun, “Eskiden alternatif çoktu ama maalesef son zamanlarda azaldı. Banka faizleri de arttığı için vatandaşlar bu seçeneği düşünmüyor. Düzenli ve temiz ailelerin oturabileceği daireler nadir olarak bulunuyor ama onların da fiyatları çok yüksek, 3-4 kat artmış durumda. Geçtiğimiz dönemlerde 2 bin lira olan fiyatlar şimdilerde 10 bin ila 12 bin lira civarında dolaşıyor. 3 bin lira olan daireler ise 12 bin ila 15 bin lira arasında. Baktığımızda asgari ücret ile geçinen bir ailenin bu kiraları karşılaması gerçekten çok zor. Maalesef gidişat bu şekilde ama ne kadar daha gider bilmiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Göç sebebinde depremin de etkisi vardır muhakkak, ama Eskişehir’in diğer illerin aldığı kadar göç aldığını zannetmiyorum. Suriyelilerin de olduğunu düşünürsek diğer iller bu hususta daha fazla göç alıyor. Açıkçası emlak sektöründeki durgunluğun sebebinin deprem olduğunu düşünmüyorum çünkü öncesinde de sıkıntılar vardı. deprem sonrasında fiyatlarda fahiş artışlar olunca ev sahipleri ile kiracılar arasında da sıkıntılar oldu. Sadece Eskişehir değil, ülke genelinde de ciddi problemler yaşandı. Halkımız da az çok biliyor bunları, talep çok fakat ev yok, bu sebeple fiyatlar mecburen tekele düşmüş gibi bir şey oldu. Vicdanlı ev sahipleri de var tabi, onların hakkını yememek lazım diye düşünüyorum. İşin sonunda ev olmayınca ne kadar da zam yapmayan ev sahipleri olsa da, şehir de az ev kaldığı için fiyatlar kat kat arttı” şeklinde konuştu.