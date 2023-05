Eskişehir’de kiralık ev bulmak konusunda yaşanan büyük sıkıntı deprem felaketinden sonra arttı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra mağdur olan vatandaşların bir bölümü Eskişehir’e yerleşti. Maddi durumu iyi olan depremzedelerin ilk seçeneklerinde birisi ise kiralık ev tutmak oldu. Eskişehir’de bir süredir kiralık konut sayılarında yaşanan azalmanın ise bu durumla birlikte katlanarak arttığı bilgisi edinildi. Rusya’da askerden, Ukrayna’da savaştan kaçan, Irak, Suriye ve Afganistan’dan gelen mültecilerle birlikte azalmakta olan kiralık konut sayısının depremzedelerin gelmesiyle birlikte neredeyse tükendiği aktarıldı. Buna bağlı olarak var olan kiralık ev fiyatlarında büyük bir yükseliş olduğu ifade edilirken, bulunan kiralık evler konusunda depremzedelere öncelik tanındığı belirtildi. Eskişehir’de emlakçılık yapan Ömer Selvi ise bu durumun çözümü için imara kapalı bölgelerin imara açılması ve kentte daha fazla yere bina yapılması gerektiğini aktardı.

“Kiralık ev bulunamadığı için fiyatları yükseldi. Piyasada bir şey azsa ve talep çoksa fiyatı yüksek olur”

Eskişehir’de uzun yıllardır emlakçılık yapan Ömer Selvi, Eskişehir’deki kiralık ev sayısının sadece yerel halkın ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğunu söyledi. Eskişehir’e gelen göç dalgalarıyla birlikte yaşanan kiralık ev sıkıntısının daha da arttığını ifade eden Selvi, “Eskişehir’de imar açılmadığı için konut sayısı az. Burada sadece yerel halkın ihtiyacını karşılayabilecek kadar konut sayısı var, özellikle kiralık evler için durum böyle. Fakat bunun üstüne savaştan ve Rusya’da askerlik yapmaktan kaçanlar, Ukraynalı, Iraklı, Suriyeli ve Afgan mültecilerin gelmesi konut sayısını daha da düşürdü. Yani depremden önce Eskişehir’de kiralık ev konusunda zaten büyük bir sıkıntı vardı, bulunamadığı için fiyatları da yüksekti. Bu arz-talep olayıdır, piyasada bir şey azsa ve çok talep varsa fiyatı yüksek olur. Deprem olayından sonra ise bu katlanarak arttı. Yollarda bir sürü deprem bölgesine ait plakalı araçlar var. Depremzedelerin bir kısmı yurtlarda kalıyor ama onlardan daha fazlası, özellikle maddi imkânı olanlar ev tuttular. Zaten devlet kira desteği veriyor. Depremin yaraları sarılana kadar da depremzede aileler bir şekilde burada kalacaklar. Ancak ister istemez kiralık ev problemi daha çok arttı” dedi.

“Yeni kiralık ev yok, şu an satılık ev sayısı kiralık ev sayısının çok daha üstünde”

Eskişehir’deki satılık ev sayısının kiralık ev sayısından katlarca fazla olduğunu belirten Selvi, vatandaşların özellikle eski olan dairelerini satmaya çalıştığını dile getirdi. Yaşanan kiralık ev sıkıntısının imara kapalı bölgelerin imara açılması halinde çözüleceğini düşünen emlakçı Ömer Selvi, “Şu an, ’10 bin lira param var, kiralık ev arıyorum’ derseniz hiç kiralık evim yok mesela. Olan da 1-2 gün içerisinde veriliyor. Ayrıca yeni kiralık ev yok, şu an satılık ev sayısı kiralık ev sayısının çok daha üstünde. Birçok kişi özellikle eski yapıları elinden çıkartmaya çalışıyor, kimse oralarda oturmak istemiyor. Deprem bölgesinden gelen ve kiralık ev isteyen birisine de eski evi vermen mümkün değil, sokakta kalmayı tercih ederler. Eski evlerin çok fazla satışa çıkarılmasına bağlı olarak fiyatlarında da ciddi anlamda bir düşüş var ancak talep olmuyor. Ev alacak birisi varsa yeni ev almaya bakıyor. Şu an tarla, bağ ve bahçe gibi şeylere daha fazla yatırım yapılıyor. Pandemiden sonra bunlara talep artmıştı, depremden sonra daha fazla arttı. Bu işin tek çözümü, özellikle Eskişehir için birçok yerin acilen imara açılmasıdır” şeklinde konuştu.