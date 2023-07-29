Eskişehir il sınırları içerisinde 2023-2024 Merkez Av Komisyonu Kararı neticesinde keklik türlerinin avlanması yasaklandı.

Eskişehir il sınırları içerisinde 32262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2023-2024 Merkez Av Komisyonu Kararı neticesinde; 2023-2024 yılı av sezonu içerisinde tüm avlaklarda keklik türlerinin avlanması yasaklandı. Yasaktan dolayı av sezonu içerisinde Eskişehir Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce keklik türlerine ilişkin kota verilmeyecek. Yasakla alakalı Eskişehir Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde keklik popülasyonunun artması için söz konusu yasağa uyulması dair gerekli hassasiyetin gösterilmesini kamuoyundan talep ediyoruz. Tüm ihbar ve şikâyetleriniz için 112 çağrı merkezini arayabilirsiniz” ibareleri yer aldı.