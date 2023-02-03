Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından alınan bilgilere göre, Eskişehir il genelinde kar yağışı devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından alınan bilgilere göre, Eskişehir il genelinde kar yağışı devam etmesi bekleniyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’de etkisini gösteren kar yağışı gece saatlerinde ve yarın devam edecek. Hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik beklenmezken, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Eskişehir’in merkez ilçeleri olan Odunpazarı ve Tepebaşı’nda en düşük hava sıcaklığı eksi 6, en yüksek ise 4 derece olması bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.