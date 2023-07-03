Eskişehir Kuzey Kafkas Karaçay Malkar Kültür ve Dayanışma Derneği 26’ıncı Uluslararası Nartlanı Toy Künü Festivali, Şehri Derya Parkı’nda gerçekleştirildi.

Bu yıl 26’incisi düzenlenen Nartlanı Toy Künü etkinliklerinde Türkiye’de yaşayan Karaçay Malkarlılar, daetliler ve dernek üyeleri katılımda bulundu. Halk dansı şiirler ve şarkılar eşliğinde gerçekleştirilen şenlikte, hem yurt içinden hem de yurt dışından ekipler sahne alırken, açılan stantlarda birçok kültürel ürün katılımcılar ile buluştu.

Dernek Başkanı Musa Korkmaz emeği geçenlere plaket takdiminde bulundu.