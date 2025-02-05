Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Kadın Destek Uygulamasına (KADES) önem verdiklerini ifade ederek, suç oranlarında düşüş olduğunu, uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit verilmeyeceğini vurguladı.

Vali Hüseyin Aksoy, düzenlenen güvenlik toplantısında Ocak ayı içeresinde müdahale edilen olaylar hakkında konuştu. Konuşmasında kadınlara yönelik suçlara karşı duyarlı olduklarını dile getiren Vali Aksoy, ocak ayı içerisinde bin 35 kadın hakkında önleyici ve koruyucu karar alındığını söyledi. Aksoy, "İlimizde kadına yönelik şiddetini önlenmesinde etkin bir yöntem olan elektronik kelepçe uygulaması devam etmektedir. Ocak ayı içerisinde 25 elektronik kelepçe uygulaması elimizde mevcuttur. Aile içi ve kadına karşı şiddete karşı mücadelede Ocak ayı içerisinde toplamda 625 önleyici 410 koruyucu karar alınmıştır. Yine kadına yönelik şiddette etkin bir mücadele için halkın bilinçlendirilmesi bakımından ‘Kadına El Kalkamaz’ projesi kapsamı içerisinde 8 faaliyette 21 devriyede 123 kadınımıza bu anlamda bilinçlendirme çalışması yapılmıştır. Jandarma teşkilatımız tarafından 7 faaliyette 13 devriyede 194 yaşlı ve yalnız vatandaşımız ziyaret edilmiştir" diye konuştu.

Suç oranlarında düşüş var

Asayiş olaylarına değinen Aksoy, verileri paylaştı. Bir ay içerisinde yaşanan olaylar hakkında konuşmasını sürdüren Aksoy, "Ocak ayı içerisinde bir önceki yılda 815 olay meydana gelmişken, 2025 yılında Ocak ayında 700 olay meydana gelmiş. Yüzde 14.1’lik bir azalış söz konusudur" dedi.

Kentteki asayiş olayları

Konuşmasına asayiş olayları verilerini açıklayarak devam eden Vali Aksoy, şunları paylaştı:

"Ocak ayı ile 2025 yılın Ocak ayıyla kıyasladığımızda mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda Bir önceki yılda 283 olay meydana gelmişken, geçen ay itibariyle 265 olay gerçekleşmiş. Yüzde 6.3’lük bir azalış söz konusudur. Oto’dan hırsızlıkta yüzde 41’lik kap kaçta yüzde 100’lük motosiklet hırsızlığında yüzde 7’lik oto hırsızlığında yüzde 25 iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 20 yağma da yüzde 11 dolandırıcılıkta da yüzde 11 gibi bir azalma söz konusudur. Topluma karşı işlenen suçlarda ocak ayı içerisinde 324 olay meydana gelmiş ve ilgili birimler gerekli işlemleri yapmıştır. Millete ve devlete karşı işlenen suçlara baktığımızda ocak ayı içerisinde 32 olay meydana gelmiştir. Şehrin huzur ve güvenliğini sağlanması için şok uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 47 bin 290 şahıs sorgulanmış ve bu sorgulamalar neticesi aranması olup yakalanan 90 kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şehrin güvenliğini sağlanması bakımından yol uygulama noktalarında uygulamalarımız devam ediyor. Yol uygulama noktalarımızda da toplamda 45 bin 032 araç sorgulanmış bu araçlarda toplam 63 bin 702 kişi sorgulanmış ve araması bulunan 41 kişi yakalanmıştır. Asayiş suçları ile ilgili mücadelemiz devam ediyor ruhsatsız silahların yakalanmasına baktığımızda toplam 78 silah ele geçirilmiş ve 82 kişiye işlem yapılmıştır. Yakalanan silahlara baktığımızda 41 tabanca, 19 kurusıkı tabanca, 18 av tüfeği ve 78 toplamda silah yakalanmıştır" dedi.

"Uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok"

Sözlerine organize suçlarla mücadelede bir ay içerisinde yapılan çalışmaları verilerini vererek devam eden Aksoy, "Ocak ayı içerisinde 5 operasyon yapılmış 12 kişi gözü altına alınmış iki tutuklanmış 4’te adli kontrol söz konusudur. Operasyonlarda ele geçirilen malzemelere baktığımızda 10 tabanca 4 av tüfeği 93 mermi ve 10 şarjör ele geçirilmiştir yine kaçakçılık olaylarında ele geçirilen malzemeleri baktığımızda 18 bin 440 sarılmış sigara 3 bin 600 boş makaron 383 kilogram tütün, bin 906 paket sigara 12 kaçak cep telefonu, 10 sigara malzemesi, 112 elektronik sigara ve 305 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilerin bir kısmı vergi kaçağı olarak karşımıza çıkıyor. Bir kısmı da sahte içki olarak yapılan ve maalesef insanların ölümüne neden olabilen boyutlara taşınabilen bir uygulama bu kapsamda da etkin bir mücadele ilimizde sürdürülmektedir. Uyuşturucuyla mücadele en önem verdiğimiz konulardan birisi ve ocak ayı itibariyle baktığımızda 24 operasyon yapılmış 35 gözaltı olmuş ve bunların 20’si tutuklanmış, üçü adli kontrole serbest bırakılmıştır. Diğer hususlarla ilgili 147 olaya müdahale edilmiş 189 kişi gözaltına alınmış biri tutuklanmış biri de adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Toplamda 21 tutuklu 4 adli kontrol söz konusudur. Operasyonlarda ele geçirilen narkotik maddelere baktığımızda 638 gram esrar, 172 gram kokain, 208 gram Metamfetamin, 4 kilo 761 gram Bonzai, 31 bin 105 adet sentetik hap. Toplamda baktığımızda 5 kilo 779 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 31 bin 129 çeşitli adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.